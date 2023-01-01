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благотворительный фонд

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«Мой малыш»

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Часть стоимости продуктов марки «Мой малыш» перечислялась в фонд в рамках проведения благотворительной акции.

449 174 рубля

было перечислено на счет фонда. Акция завершена.

Часть стоимости продуктов марки «Мой малыш» перечислялась в фонд. 10 копеек или рубль — совсем немного? Да. Но большие суммы складываются из миллиона ваших пожертвований. Только вместе мы можем спасти чью-то жизнь.

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