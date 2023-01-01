Часть стоимости продуктов марки «Мой малыш» перечислялась в фонд в рамках проведения благотворительной акции.

Часть стоимости продуктов марки «Мой малыш» перечислялась в фонд. 10 копеек или рубль — совсем немного? Да. Но большие суммы складываются из миллиона ваших пожертвований. Только вместе мы можем спасти чью-то жизнь.