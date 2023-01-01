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«Мореназал» помогает детям

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Бренд назальных спреев «Мореназал» провел благотворительную акцию в пользу подопечных нашего фонда.

2 800 000 рублей

собрано в результате акции. Акция завершена.

С 15 сентября 2015 года с каждой проданной упаковки продукта под брендом «Мореназал» 10 рублей было перечислено в фонд «Подари жизнь» для помощи детям с тяжелыми заболеваниями.

Спасибо вам за поддержку!

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