«Мореназал» помогает детям
Бренд назальных спреев «Мореназал» провел благотворительную акцию в пользу подопечных нашего фонда.
2 800 000 рублей
собрано в результате акции. Акция завершена.
С 15 сентября 2015 года с каждой проданной упаковки продукта под брендом «Мореназал» 10 рублей было перечислено в фонд «Подари жизнь» для помощи детям с тяжелыми заболеваниями.
Спасибо вам за поддержку!
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