«Мореназал» помогает детям

Бренд назальных спреев «Мореназал» провел благотворительную акцию в пользу подопечных нашего фонда.

С 15 сентября 2015 года с каждой проданной упаковки продукта под брендом «Мореназал» 10 рублей было перечислено в фонд «Подари жизнь» для помощи детям с тяжелыми заболеваниями.

Спасибо вам за поддержку!