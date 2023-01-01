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Мороженое «Чистая Линия»

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Один рубль с каждой упаковки мороженого, на которой есть логотип фонда, перечисляется для детей, проходящих лечение от онкогематологических заболеваний.

35 011 688 рублей

перечислено на 1 сентября 2023 года

Покупайте вкусное мороженое и помогайте детям! Подробности на сайте компании.

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