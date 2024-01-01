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Напитки SimplyGreen

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SimplyGreen объявил о начале благотворительной акции в пользу подопечных фонда «Подари жизнь».

Один рубль с продажи напитков SimplyGreen в супермаркетах «Азбука вкуса» будет перечислен в фонд «Подари жизнь». Акция продлится с 5 по 30 сентября 2024 года.

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На странице SimplyGreen в интернет-магазине АВ

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