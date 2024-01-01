Напитки SimplyGreen

SimplyGreen объявил о начале благотворительной акции в пользу подопечных фонда «Подари жизнь».

Один рубль с продажи напитков SimplyGreen в супермаркетах «Азбука вкуса» будет перечислен в фонд «Подари жизнь». Акция продлится с 5 по 30 сентября 2024 года.