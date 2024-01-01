Напитки SimplyGreen

Один рубль с продажи напитков SimplyGreen в супермаркетах «Азбука вкуса» будет перечислен в фонд «Подари жизнь». Акция продлится с 5 по 30 сентября 2024 года.
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На странице SimplyGreen в интернет-магазине АВ
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Один рубль с продажи напитков SimplyGreen в супермаркетах «Азбука вкуса» будет перечислен в фонд «Подари жизнь». Акция продлится с 5 по 30 сентября 2024 года.
На странице SimplyGreen в интернет-магазине АВ
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