Новогодний подарок от Topdeti.com

В декабре 2014 года Интернет-магазин Topdeti.com перечислял 10% стоимости каждого заказа в фонд.

Интернет-магазин для всей семьи Topdeti.com предлагал всем покупателям в канун Нового года сделать доброе дело!

Совершив покупки в Topdeti.com в период с 1 по 31 декабря 2014 года, вы помогли детям с тяжелыми заболеваниями: ведь 10% от стоимости каждого заказа магазин перечислял в фонд.