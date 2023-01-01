Новогодний подарок от Topdeti.com
В декабре 2014 года Интернет-магазин Topdeti.com перечислял 10% стоимости каждого заказа в фонд.
Интернет-магазин для всей семьи Topdeti.com предлагал всем покупателям в канун Нового года сделать доброе дело!
Совершив покупки в Topdeti.com в период с 1 по 31 декабря 2014 года, вы помогли детям с тяжелыми заболеваниями: ведь 10% от стоимости каждого заказа магазин перечислял в фонд.
100 000 рублей
собрано для подопечных фонда. Акция завершена.
К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:Google ChromeFirefoxSafari