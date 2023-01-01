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благотворительный фонд

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Новогодний подарок от Topdeti.com

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В декабре 2014 года Интернет-магазин Topdeti.com перечислял 10% стоимости каждого заказа в фонд.

Интернет-магазин для всей семьи Topdeti.com предлагал всем покупателям в канун Нового года сделать доброе дело!

Совершив покупки в Topdeti.com в период с 1 по 31 декабря 2014 года, вы помогли детям с тяжелыми заболеваниями: ведь 10% от стоимости каждого заказа магазин перечислял в фонд.

100 000 рублей

собрано для подопечных фонда. Акция завершена.

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