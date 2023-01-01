Новогодняя акция «Стань ближе»

Благотворительная акция «Стань ближе» компании PepsiCo в пользу подопечных фонда прошла с 29 ноября до 12 декабря 2018 года.
1 673 007 рублей
было собрано в ходе акции. Акция завершена.
Акция проходила в магазинах «Лента». Зарегистрировав чеки с любыми продуктами брендов Lay’s®, Фруктовый сад®, Pepsi®, Mirinda®, 7Up®, Lemon-Lemon® или Хрусteam® на сайте новогодней акции «Стань ближе», 5 рублей с каждой покупки перечислялись пациентам Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева.
К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например: