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благотворительный фонд

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Новогодняя книга для Ipad «Как Коала Полярного Медведя искал»

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9 декабря 2013 года стартовала интерактивная благотворительная акция.

100 тысяч рублей

было перечислено в фонд. Акция завершена.

В раннем детстве малыши обладают даром видеть чудеса там, где несколькими годами позже они попросту перестают их замечать. Поэтому Новый год для них самый любимый, самый яркий и самый волшебный праздник.

Порадовав Вашего ребенка новой занимательной интерактивной историей для Ipad «Как Коала Полярного Медведя искал», Вы подарили другому малышу возможность снова стать здоровым.

Вы сотворили чудо под Новый год вместе!

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