С 1 июля 2021 онлайн-школа Study-America проводила акцию: в течение года 2,5% от продажи основного курса перечислялись в фонд «Подари жизнь».

Study-America — это помощь школьникам в поступлении в старшие школы США и на программы бакалавриата; студентам и профессионалам — на программы магистратуры, аспирантуры и MBA, а также в переводе на бакалавриат.