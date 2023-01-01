С 1 июля 2021 онлайн-школа Study-America проводила акцию: в течение года 2,5% от продажи основного курса перечислялись в фонд «Подари жизнь».
721 127 рублей
перечислено на 31 декабря 2021 года
Study-America — это помощь школьникам в поступлении в старшие школы США и на программы бакалавриата; студентам и профессионалам — на программы магистратуры, аспирантуры и MBA, а также в переводе на бакалавриат.
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