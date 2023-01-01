Акция от ФК «Пульс»

Защитимся от простуды вместе: 1 рубль с продажи целого ряда витаминов и защитных средств от ОРВИ будет перечислен в фонд.
Акция продлится с 1 октября по 1 января 2024 года.
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Защитимся от простуды вместе: 1 рубль с продажи целого ряда витаминов и защитных средств от ОРВИ будет перечислен в фонд.
Акция продлится с 1 октября по 1 января 2024 года.
На сайте ФК «Пульс»
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