Ozon Банк удвоит пожертвования

25–26 декабря Ozon Банк удвоит все пожертвования в благотворительные фонды, сотрудничающие с «Ozon Заботой».

Чтобы сделать перевод, необходимо зайти в мобильное приложение Ozon Банка, далее перейти в «Платежи», выбрать раздел «Благотворительность» и фонд «Подари жизнь» (или любой другой из 83 фондов).

Утром 27 декабря Ozon Банк подсчитает, сколько средств перевели клиенты, и перечислит в фонды аналогичную сумму.