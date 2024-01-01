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благотворительный фонд

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Ozon Банк удвоит пожертвования

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25–26 декабря Ozon Банк удвоит все пожертвования в благотворительные фонды, сотрудничающие с «Ozon Заботой».

Чтобы сделать перевод, необходимо зайти в мобильное приложение Ozon Банка, далее перейти в «Платежи», выбрать раздел «Благотворительность» и фонд «Подари жизнь» (или любой другой из 83 фондов).

Утром 27 декабря Ozon Банк подсчитает, сколько средств перевели клиенты, и перечислит в фонды аналогичную сумму.

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