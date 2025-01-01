Подарки и цветы от Flowwow

Сервис Flowwow провел трехмесячную благотворительную акцию в поддержку подопечных фонда «Подари жизнь».
996 654 рубля
перечислено в фонд по итогам акции
Заказывайте подарки в магазинах Flowwow, которые участвуют в бонусной программе, копите и перечисляйте бонусы в фонд «Подари жизнь». Один бонус — один рубль. Любой вклад важен для выздоровления детей, даже если он кажется скромным.
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