«Поддержи мир детства» с LADA

Благотворительная акция в пользу фонда состоялась в 2016 году.
12 004 032 рубля
собрано в ходе акции. Акция завершена.
С 1 апреля по 30 июня 2016 года до 10 рублей с каждой проданной оригинальной запасной части или аксессуара, купленных у официальных дилеров LADA или в розничной сети «LADA Dеталь», было перечислено в фонд.
Спасибо за помощь детям с тяжелыми заболеваниями!
К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например: