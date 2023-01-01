«Поддержи мир детства» с LADA

Благотворительная акция в пользу фонда состоялась в 2016 году.

С 1 апреля по 30 июня 2016 года до 10 рублей с каждой проданной оригинальной запасной части или аксессуара, купленных у официальных дилеров LADA или в розничной сети «LADA Dеталь», было перечислено в фонд.

Спасибо за помощь детям с тяжелыми заболеваниями!