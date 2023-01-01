Покупайте игрушки на радость детям

Благотворительная акция «Игрушки в пользу детей!» проведена компанией TGroup

удалось собрать с помощью этой благотворительной акции. Акция завершена.

Приобретая игрушки, Вы подарили радость себе и помогли детям с тяжёлыми заболеваниями. 10 % от продажи каждого изделия ООО «Тауэр Групп» (TGroup) были перечислены в помощь детям-подопечным нашего фонда.

Стойки «Игрушки в пользу детей!» можно было найти во многих крупнейших торговых центрах Москвы и Санкт-Петербурга.

Собирайте коллекции, дарите улыбки любимым, родным и друзьям. Ваши улыбки делают мир прекраснее!