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благотворительный фонд

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«Покупая наши тетради, Вы помогаете детям»

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В разгар «школьных базаров» в июле 2011 года компания «Виктория Арте» провела благотворительную акцию «Покупая наши тетради, Вы помогаете детям».

207 007 рублей

собрано за время акции. Акция завершена.

Специально для этого проекта несколько европейских и российских художников объединили свои усилия и создали коллекции тетрадей. 10% от продажи этой продукции «Виктория Арте» перечисляла в наш фонд.

Тетради со стикером акции можно было найти в магазинах «МДК», «Новый книжный», «Читай город», «Буква», «Комус» и др.

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