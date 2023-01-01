В разгар «школьных базаров» в июле 2011 года компания «Виктория Арте» провела благотворительную акцию «Покупая наши тетради, Вы помогаете детям».

Специально для этого проекта несколько европейских и российских художников объединили свои усилия и создали коллекции тетрадей. 10% от продажи этой продукции «Виктория Арте» перечисляла в наш фонд.

Тетради со стикером акции можно было найти в магазинах «МДК», «Новый книжный», «Читай город», «Буква», «Комус» и др.