Помогать — вкусно

Сеть кафе «Брусника» объявила о старте благотворительной акции в пользу подопечных фонда «Подари жизнь».

30 рублей с продажи каждой тарталетки с малиной будут перечисляться в «Подари жизнь». Вместе с десертом каждый гость получит праздничную открытку — теплый знак благодарности.

Кроме того, в телеграм-канале «Брусники» в конце декабря для участников акции пройдет розыгрыш шести билетов на ледовое шоу «Щелкунчик» от проекта «Навка Шоу».

Акция продлится со 2 декабря по 12 января.