«Помоги детям – подари им Зимнюю сказку!»

Благотворительная акция прошла в компании «Джонсон & Джонсон»с 1 декабря 2014 года до 28 февраля 2015 года.

Дети с онкологическими заболеваниями мечтают о нормальной жизни, как о чуде. За каждый репост о благотворительной акции компания «Джонсон & Джонсон» перечисляла 1 рубль в фонд.

Еще можно было помочь детям в аптеках города: за покупку препаратов из ассортимента аптеки необходимо было получить жетон и опустить его в специальный бокс. 1 жетон = 1 дополнительный рубль пожертвования.

Вместе мы постарались вернуть больных детей к нормальной жизни. Зимняя сказка стала почти явью!

Правила и условия участия в благотворительной акции «Зимняя сказка»