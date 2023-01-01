Поможем детям

Новый год — время чудес. Давайте творить их вместе с PONY EXPRESS.

С 1 ноября по 31 декабря 2023 года 1 рубль от стоимости доставки каждого отправления будет перечислен в помощь подопечным фонда «Подари жизнь».

Присоединяйтесь. Это нам по силам!