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Поможем детям

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Новый год — время чудес. Давайте творить их вместе с PONY EXPRESS.

С 1 ноября по 31 декабря 2023 года 1 рубль от стоимости доставки каждого отправления будет перечислен в помощь подопечным фонда «Подари жизнь».

Присоединяйтесь. Это нам по силам!

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