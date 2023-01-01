Поможем детям вместе с «Комус» и Duracell
Компания «Комус» и Duracell провели с 1 по 31 октября 2014 года совместную благотворительную акцию: с каждой купленной упаковки батареек определенная сумма перечислялась в фонд.
399 925 рублей
удалось собрать за время проведения акции. Акция завершена.
Купив батарейки Duracell в магазинах «Комус», вы помогли детям с тяжелыми онкогематологическими заболеваниями. В зависимости от выбранной упаковки, в фонд перечислялось от 3 до 20 рублей.
Благодарим за участие!
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