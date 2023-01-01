Поможем детям вместе с «Комус» и Duracell

Компания «Комус» и Duracell провели с 1 по 31 октября 2014 года совместную благотворительную акцию: с каждой купленной упаковки батареек определенная сумма перечислялась в фонд.

399 925 рублей удалось собрать за время проведения акции. Акция завершена.