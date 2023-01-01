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благотворительный фонд

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Поможем детям вместе с Quiсk Step

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С 1 июля по 31 декабря 2016 года 20 рублей с каждого проданного квадратного метра ламината Quiсk Step перечислялись в фонд.

831 213 рубля

собрано в ходе акции. Акция завершена.

Компания Quiсk Step совместно с сетью магазинов «Идея паркета» проводили благотворительную акцию в пользу фонда.

Quiсk Step вырос в крупный международный бренд из небольшого семейного предприятия и поэтому понимает как важна поддержка и взаимовыручка для достижения общей цели. Напольные покрытия бренда Quiсk Step — это всегда высокое качество и красота на долгие годы. Благодаря благотворительной акции у каждого желающего сделать свой дом лучше, была возможность улучшить ещё чью-то жизнь!

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