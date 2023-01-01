Поможем детям вместе с Quiсk Step

831 213 рубля
собрано в ходе акции. Акция завершена.
Компания Quiсk Step совместно с сетью магазинов «Идея паркета» проводили благотворительную акцию в пользу фонда.
Quiсk Step вырос в крупный международный бренд из небольшого семейного предприятия и поэтому понимает как важна поддержка и взаимовыручка для достижения общей цели. Напольные покрытия бренда Quiсk Step — это всегда высокое качество и красота на долгие годы. Благодаря благотворительной акции у каждого желающего сделать свой дом лучше, была возможность улучшить ещё чью-то жизнь!