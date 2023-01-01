Акция от Porsche

За каждую заполненную для исследования анкету, средства перечислялись в фонд «Подари жизнь».

С 15 ноября 2021 по 28 ноября 2021 компания Porsche совместно с исследовательским агентством Ipsos проводили изучение клиентского опыта в России среди своих клиентов. За каждую заполненную клиентом анкету 3000 рублей были направлены на помощь подопечным фонда.