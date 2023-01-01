Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь по‑другому
Помогать, покупая

Акция от Porsche

Поделиться:
За каждую заполненную для исследования анкету, средства перечислялись в фонд «Подари жизнь».

1 266 000 рублей

было собрано в ходе акции

С 15 ноября 2021 по 28 ноября 2021 компания Porsche совместно с исследовательским агентством Ipsos проводили изучение клиентского опыта в России среди своих клиентов. За каждую заполненную клиентом анкету 3000 рублей были направлены на помощь подопечным фонда.

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari