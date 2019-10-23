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Röndell: посуда и техника для кухни

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Купите посуду или технику для кухни марки Röndell с наклейкой благотворительной акции: процент от розничной стоимости приглянувшегося вам предмета компания перечислит в фонд на лечение детей.

В 2021 году Röndell запустил производство премиальной техники для кухни, которая также будет участвовать в благотворительной акции. Изменения вступили в силу с января 2022.

95 349 962 рубля

перечислено на 1 сентября 2023 года

За 14 лет сотрудничества помощь получили более 192 детей.

Подробнее об этом на странице акции.

Новости об акции

25.09.2020

Благотворительный проект Röndell победил!

Социальный проект компании «ГОЛДЕР-ЭЛЕКТРОНИКС», в рамках партнерства с фондом «Подари жизнь», был признан лучшим в 2020 году

23.10.2019

Первые десять!

В этом октябре совместному благотворительному проекту фонда «Подари жизнь» и бренда Röndell исполнилось 10 лет!

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