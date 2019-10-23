Röndell: посуда и техника для кухни

Купите посуду или технику для кухни марки Röndell с наклейкой благотворительной акции: процент от розничной стоимости приглянувшегося вам предмета компания перечислит в фонд на лечение детей.

В 2021 году Röndell запустил производство премиальной техники для кухни, которая также будет участвовать в благотворительной акции. Изменения вступили в силу с января 2022.

95 349 962 рубля перечислено на 1 сентября 2023 года

За 14 лет сотрудничества помощь получили более 192 детей.