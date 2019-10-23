Röndell: посуда и техника для кухни

В 2021 году Röndell запустил производство премиальной техники для кухни, которая также будет участвовать в благотворительной акции. Изменения вступили в силу с января 2022.
95 349 962 рубля
перечислено на 1 сентября 2023 года
За 14 лет сотрудничества помощь получили более 192 детей.
Подробнее об этом на странице акции.
Новости об акции
Благотворительный проект Röndell победил!
Социальный проект компании «ГОЛДЕР-ЭЛЕКТРОНИКС», в рамках партнерства с фондом «Подари жизнь», был признан лучшим в 2020 году
Первые десять!
В этом октябре совместному благотворительному проекту фонда «Подари жизнь» и бренда Röndell исполнилось 10 лет!