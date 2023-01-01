Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь по‑другому
Помогать, покупая

«Премьер-Игрушка»

Поделиться:
В течение года — с января 2012 года по январь 2013 года — компания «Премьер-Игрушка» проводила благотворительную акцию с фондом.

1 000 000 рублей

собрано в помощь детям. Акция завершена.

1 рубль от продажи каждой машинки серии Autotime компании «Премьер-Игрушка» переводился на помощь детям с онкогематологическими и другими тяжелыми заболеваниями.

Спасибо всем, кто нас поддержал.

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari