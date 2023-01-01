В течение года — с января 2012 года по январь 2013 года — компания «Премьер-Игрушка» проводила благотворительную акцию с фондом.
1 000 000 рублей
собрано в помощь детям. Акция завершена.
1 рубль от продажи каждой машинки серии Autotime компании «Премьер-Игрушка» переводился на помощь детям с онкогематологическими и другими тяжелыми заболеваниями.
Спасибо всем, кто нас поддержал.
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