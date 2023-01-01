В честь Дня защиты детей «Приволжский ювелир» провел благотворительную акцию в пользу фонда.

С 1 по 30 июня 2016 года 5 рублей с каждого изделия в оптовой закупке завода «Приволжский ювелир» были перечислены в фонд.

Спасибо!