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благотворительный фонд

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Приволжский ювелир

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В честь Дня защиты детей «Приволжский ювелир» провел благотворительную акцию в пользу фонда.

100 000 рублей

собрано за время проведения акции. Акция завершена.

С 1 по 30 июня 2016 года 5 рублей с каждого изделия в оптовой закупке завода «Приволжский ювелир» были перечислены в фонд.

Спасибо!

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