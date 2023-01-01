100 000 рублей
собрано за время проведения акции. Акция завершена.
С 1 по 30 июня 2016 года 5 рублей с каждого изделия в оптовой закупке завода «Приволжский ювелир» были перечислены в фонд.
Спасибо!
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собрано за время проведения акции. Акция завершена.
С 1 по 30 июня 2016 года 5 рублей с каждого изделия в оптовой закупке завода «Приволжский ювелир» были перечислены в фонд.
Спасибо!
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