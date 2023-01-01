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благотворительный фонд

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Продукция для животных Ferplast

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С 1 марта по 31 августа 2013 года компания Ferplast провела благотворительную акцию.

500 001 рубль

собрано за время акции. Акция завершена.

Купив товары для животных Ferplast с логотипом акции, вы помогли подопечным фонда: 1% от стоимости каждого товара был перечислен на счет фонда и пошел на помощь тяжело больным детям.

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