Продукция для животных Ferplast

С 1 марта по 31 августа 2013 года компания Ferplast провела благотворительную акцию.

Купив товары для животных Ferplast с логотипом акции, вы помогли подопечным фонда: 1% от стоимости каждого товара был перечислен на счет фонда и пошел на помощь тяжело больным детям.