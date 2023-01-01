Продукция для животных Ferplast

500 001 рубль
собрано за время акции. Акция завершена.
Купив товары для животных Ferplast с логотипом акции, вы помогли подопечным фонда: 1% от стоимости каждого товара был перечислен на счет фонда и пошел на помощь тяжело больным детям.
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собрано за время акции. Акция завершена.
Купив товары для животных Ferplast с логотипом акции, вы помогли подопечным фонда: 1% от стоимости каждого товара был перечислен на счет фонда и пошел на помощь тяжело больным детям.
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