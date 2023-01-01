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«ФрутоНяня»

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На упаковках ряда популярных продуктов «ФрутоНяня» появился логотип фонда с надписью «Поможем детям вместе», а также специальный QR-код для перехода на страницу с подробной информацией о проекте.

25 750 000 рублей

перечислено на 31 декабря 2022 года

Часть средств от продажи продукции перечислялась в фонд «Подари жизнь» для помощи детям с онкологическими и тяжелыми гематологическими заболеваниями.

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