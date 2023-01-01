На упаковках ряда популярных продуктов «ФрутоНяня» появился логотип фонда с надписью «Поможем детям вместе», а также специальный QR-код для перехода на страницу с подробной информацией о проекте.

25 750 000 рублей перечислено на 31 декабря 2022 года