«ФрутоНяня»

25 750 000 рублей
перечислено на 31 декабря 2022 года
Часть средств от продажи продукции перечислялась в фонд «Подари жизнь» для помощи детям с онкологическими и тяжелыми гематологическими заболеваниями.
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перечислено на 31 декабря 2022 года
Часть средств от продажи продукции перечислялась в фонд «Подари жизнь» для помощи детям с онкологическими и тяжелыми гематологическими заболеваниями.
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