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благотворительный фонд

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Вкусно и полезно с «Акашево»

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ООО «Птицефабрика Акашевская» провела благотворительную акцию в пользу подопечных фонда «Подари жизнь».

600 000 рублей

перечислено на 31 декабря 2022 года

  • С продажи каждой единицы товара с информационным стикером ООО «Птицефабрика Акашевская» 1 рубль переводился в фонд.

  • Акция проходила с 1 марта по 31 августа 2022. Подробности на сайте компании.

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