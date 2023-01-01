Вкусно и полезно с «Акашево»

600 000 рублей
перечислено на 31 декабря 2022 года
С продажи каждой единицы товара с информационным стикером ООО «Птицефабрика Акашевская» 1 рубль переводился в фонд.
Акция проходила с 1 марта по 31 августа 2022. Подробности на сайте компании.
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перечислено на 31 декабря 2022 года
С продажи каждой единицы товара с информационным стикером ООО «Птицефабрика Акашевская» 1 рубль переводился в фонд.
Акция проходила с 1 марта по 31 августа 2022. Подробности на сайте компании.
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