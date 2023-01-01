Компания PepsiCo и сеть магазинов «Перекресток» с 1 по 30 июня 2018 года провели совместную благотворительную акцию «Простой способ подарить жизнь».

Каждый покупатель любого из магазинов «Перекресток» мог поучаствовать в акции — для этого необходимо было приобрести два любых товара-участника: соки и нектары «J7», «Я», «Любимый» или «Фруктовый сад» и предъявить на кассе карту лояльности магазинов сети «Перекресток». С каждой покупки в фонд было перечислено 10 рублей.