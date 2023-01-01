Простые вещи

В 2011 году интернет-магазин Ozon.ru провел акцию помощи пациентам отделения трансплантации костного мозга (ТКМ) Российской детской клинической больницы (РДКБ).

В интернет-магазине Ozon.ru прошла акция помощи пациентам отделения трансплантации костного мозга (ТКМ) Российской детской клинической больницы (РДКБ). Вы могли сделать специальный заказ для отделения ТКМ РДКБ. Список товаров на сайте подбирался в соответствии с существующими потребностями отделения. Всю работу по доставке оплаченного вами заказа до больницы коллектив интернет-магазина полностью взял на себя.

Чтобы помочь, вам не нужно было даже выходить на улицу.

Подробная инструкция по оформлению заказа.

Мы очень рады, что помогать детям теперь стало проще!

p.s. Потребность в самых простых вещах существует во всех опекаемых нами отделениях. Если вы хотите помогать с этим, заходите в раздел нашего сайта «Бытовые нужды».