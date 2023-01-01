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«Протяни карту помощи» с ИКЕА

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Весной 2012 года в московских магазинах ИКЕА стартовала акция «Протяни карту помощи». Фонд «Подари жизнь» стал одним из адресатов благотворительной программы ИКЕА.

7 927 579 рублей

собрано на лечение детей. Акция завершена.

Каждый раз, когда Вы проводили карту IKEA FAMILY через кассовый терминал в московских магазинах ИКЕА, компания перечисляла 0,5 рубля в фонд.

Благодарим за поддержку!

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