«Протяни карту помощи» с ИКЕА

7 927 579 рублей
собрано на лечение детей. Акция завершена.
Каждый раз, когда Вы проводили карту IKEA FAMILY через кассовый терминал в московских магазинах ИКЕА, компания перечисляла 0,5 рубля в фонд.
Благодарим за поддержку!
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собрано на лечение детей. Акция завершена.
Каждый раз, когда Вы проводили карту IKEA FAMILY через кассовый терминал в московских магазинах ИКЕА, компания перечисляла 0,5 рубля в фонд.
Благодарим за поддержку!
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