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благотворительный фонд

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Птицефабрика «Волжанин»

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В 2017 году птицефабрика «Волжанин» запустила благотворительную акцию в пользу подопечных фонда. 1 рубль с каждой проданной упаковки куриных яиц будет ежемесячно перечисляться в фонд.

5 968 241 рубль

перечислено на 1 сентября 2023 года

Покупатели смогут отслеживать в онлайн-режиме на сайте компании, сколько средств уже собрано благодаря продажам. На данный момент акция действует во всех супермаркетах «Перекресток», «О'КЕЙ», «Интерторг», «Зельгрос».

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