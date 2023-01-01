В 2017 году птицефабрика «Волжанин» запустила благотворительную акцию в пользу подопечных фонда. 1 рубль с каждой проданной упаковки куриных яиц будет ежемесячно перечисляться в фонд.

5 968 241 рубль перечислено на 1 сентября 2023 года