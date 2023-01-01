Регистратор R01 провел благотворительную акцию "R01 - детям".

собрано за время проведения акции. Акция завершена.

При регистрации домена.РФ, часть ваших денег была направлена тем, кто нуждался в этом особенно сильно. С каждого зарегистрированного домена регистратор R01 перечислял в фонд 50 рублей.

Спасибо всем, кто принял участи в акции!