Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь по‑другому
Помогать, покупая

R01 — детям!

Поделиться:
Регистратор R01 провел благотворительную акцию "R01 - детям".

90 950 рублей

собрано за время проведения акции. Акция завершена.

При регистрации домена.РФ, часть ваших денег была направлена тем, кто нуждался в этом особенно сильно. С каждого зарегистрированного домена регистратор R01 перечислял в фонд 50 рублей.

Спасибо всем, кто принял участи в акции!

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari