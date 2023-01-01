Регистратор R01 провел благотворительную акцию "R01 - детям".
90 950 рублей
собрано за время проведения акции. Акция завершена.
При регистрации домена.РФ, часть ваших денег была направлена тем, кто нуждался в этом особенно сильно. С каждого зарегистрированного домена регистратор R01 перечислял в фонд 50 рублей.
Спасибо всем, кто принял участи в акции!
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