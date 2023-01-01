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благотворительный фонд

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РПК «Фиеста»

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Заказывая любую услугу или товар до 21 апреля 2024 года в рекламно-производственной компании «Фиеста», вы принимаете участие в благотворительной акции.

4 449 рублей

перечислено на 1 сентября 2023 года

1% с любого проданного товара или услуги, заказанных и произведенных в рекламно-производственной компании «Фиеста», перечисляется на поддержку подопечных «Подари жизнь».

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