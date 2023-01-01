РПК «Фиеста»

4 449 рублей
перечислено на 1 сентября 2023 года
1% с любого проданного товара или услуги, заказанных и произведенных в рекламно-производственной компании «Фиеста», перечисляется на поддержку подопечных «Подари жизнь».
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перечислено на 1 сентября 2023 года
1% с любого проданного товара или услуги, заказанных и произведенных в рекламно-производственной компании «Фиеста», перечисляется на поддержку подопечных «Подари жизнь».
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