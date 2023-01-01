Рекордный диван в салонах «Много мебели»

В России такого еще не было!

В фирменных салонах «Много мебели» в рамках благотворительной акции можно было купить не просто диван, а 1/500 самого длинного дивана в мире! При этом вы помогали детям с тяжелыми заболеваниями – ведь 10% средств от продажи дивана были перечислены в фонд. Акция стартовала 25 июля 2014 года, когда компания «Много мебели» попала в Книгу рекордов Гинесса, установив на набережной Саратова самый большой диван в мире. Его длина составила свыше 1 километра, вес – 50 тонн, а на его изготовление ушло более 7,5 километров экокожи. 1/500 этого чудо-дивана можно было купить в мебельных салонах. К дивану выдавался официальный паспорт изделия, свидетельствовавший о подлинности приобретенного экземпляра.