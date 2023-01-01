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благотворительный фонд

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Ресторан Chicago Prime

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В течение июня 2013 года во всех ресторанах сети Starlite Diner и в ресторане Chicago Prime проходила благотворительная акция в помощь подопечным фонда.

200 037 рублей

собрано благодаря специальному меню и в кэш-боксе фонда, установленному в зале.

С  1 по 30 июня 2013 года в рамках акции «BECAUSE I CARE» 10 рублей с продажи каждого молочного коктейля во всех ресторанах сети Starlite Diner и 20% с продажи каждого специального сета в ресторане Chicago Prime  были перечислены в фонд.

Спасибо всем, кто принял участие в акции!

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