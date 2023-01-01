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благотворительный фонд

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«Розовый меняет мир»

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Купив помаду из специальной коллекции в период с 1 мая по 31 декабря 2018 года, вы помогли изменить чью-то жизнь к лучшему. Акция завершена.

Глобальная благотворительная программа Mary Kay® «Розовый меняет мир» отметила свой юбилей — в 2018 году ей исполнилось 10 лет.

Ежегодно компания Mary Kay® представляет косметический продукт в поддержку программы. В 2018 году им стала коллекция помад для губ в двух оттенках: «Романтический розовый» и «Яркая роза».  Часть средств от продажи коллекции помады была направлена в фонд.

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