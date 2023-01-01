Russian Film Week

15% от продажи всех билетов на Неделе российского кино в Лондоне с 30 ноября по 4 декабря 2016 года были направлены в наш сестринский фонд Gift of life.
6 944 фунта и 80 500 фунтов стерлингов
было собрано благодаря продаже билетов и благотворительному аукциону, соответственно. Акция завершена.
Кроме того, на церемонии награждения премии Golden Unicorn Awards, которая состоялась в рамках фестиваля, прошел благотворительный аукцион, все вырученные средства от которого также пошли на оплату лечения детей с онкологическими заболеваниями.
Спасибо!
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