Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь по‑другому
Помогать, покупая

Russian Film Week

Поделиться:
15% от продажи всех билетов на Неделе российского кино в Лондоне с 30 ноября по 4 декабря 2016 года были направлены в наш сестринский фонд Gift of life.

6 944 фунта и 80 500 фунтов стерлингов

было собрано благодаря продаже билетов и благотворительному аукциону, соответственно. Акция завершена.

Кроме того, на церемонии награждения премии Golden Unicorn Awards, которая состоялась в рамках фестиваля, прошел благотворительный аукцион, все вырученные средства от которого также пошли на оплату лечения детей с онкологическими заболеваниями.

Спасибо!

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari