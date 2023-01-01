Russian Film Week

15% от продажи всех билетов на Неделе российского кино в Лондоне с 30 ноября по 4 декабря 2016 года были направлены в наш сестринский фонд Gift of life.

6 944 фунта и 80 500 фунтов стерлингов было собрано благодаря продаже билетов и благотворительному аукциону, соответственно. Акция завершена.