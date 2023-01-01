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благотворительный фонд

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«Русская Школа Управления»

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С 8 апреля по 1 июня 2013 года «Русская Школа Управления» провела благотворительную акцию «В помощь детям!».

150 000 рублей

собрано и перечислено на счет фонда. Акция завершена.

«Русская Школа Управления» провела благотворительную акцию: 1 000 рублей от продажи каждой услуги «Русской Школы Управления» перечислялся на счет фонда.

Спасибо за участие!

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