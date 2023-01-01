150 000 рублей
собрано и перечислено на счет фонда. Акция завершена.
«Русская Школа Управления» провела благотворительную акцию: 1 000 рублей от продажи каждой услуги «Русской Школы Управления» перечислялся на счет фонда.
Спасибо за участие!
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собрано и перечислено на счет фонда. Акция завершена.
«Русская Школа Управления» провела благотворительную акцию: 1 000 рублей от продажи каждой услуги «Русской Школы Управления» перечислялся на счет фонда.
Спасибо за участие!
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