«Самый лучший день!» — альбом Александра Олешко

Александо Олешко выпустил новый альбом под названием «Самый лучший день!». Все деньги от продаж перечислялись в фонд. Акция завершена.

«Я дарю в этот раз неравнодушным ко мне зрителям музыку и прошу их взамен подарить частичку своего внимания тем, кто нуждается в помощи. Поэтому для меня абсолютно естественное решение — отдать все без исключения средства от продажи альбома в фонд «Подари Жизнь», с которым мы постоянно сотрудничаем в самых разных направлениях. Я очень благодарен всем, кто так или иначе делится силой, деньгами, вниманием и заботой с теми, кто обязательно должен выздороветь!» — сказал популярный актер и телеведущий Александо Олешко.

«Самый лучший день!» — это название не только альбома, но и одноимённой песни, написанной Александром Олешко и композитором Алексеем Малаховым. В составе альбома 15 композиций разных авторов. Среди них признанные мастера: Ким Брейтбург, Леонид Каминер, Карен Кавалерян, Алексей Малахов. Альбом доступен на iTunes по ссылке http://www.Smarturl.it/AlexandrOleshko.

Слушая песни, Вы помогали детям.

Пусть этот день станет для вас самым лучшим!