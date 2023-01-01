С мая 2010 по декабрь 2011 года компания «Семь Ветров» в несколько этапов провела благотворительную акцию в пользу подопечных фонда.
133 277 рублей
перечислено в фонд по итогам акции. Акция завершена.
Компания «Семь Ветров» оказывает профессиональные маркетинговые и рекламные услуги. С 2010 году компанией проводилась акция, во время которой 77 рублей от каждого заказа услуг направлялись в фонд для помощи детям с онкологическими, гематологическими и другими тяжелыми заболеваниями.
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