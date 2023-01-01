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благотворительный фонд

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Сеть кинотеатров «Мираж Синема»

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С 2017 по 2020 год сеть кинотеатров «Мираж Синема» проводила благотворительную акцию в поддержку подопечных фонда «Подари жизнь».

3 315 000 рублей

собрано в ходе акции. Акция завершена

Сеть кинотеатров «Мираж Синема» завершила благотворительную акцию. С каждого проданного в кинотеатрах ведра попкорна с логотипом фонда было перечислено 10 рублей на помощь фонду.

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