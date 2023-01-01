3 315 000 рублей
собрано в ходе акции. Акция завершена
Сеть кинотеатров «Мираж Синема» завершила благотворительную акцию. С каждого проданного в кинотеатрах ведра попкорна с логотипом фонда было перечислено 10 рублей на помощь фонду.
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собрано в ходе акции. Акция завершена
Сеть кинотеатров «Мираж Синема» завершила благотворительную акцию. С каждого проданного в кинотеатрах ведра попкорна с логотипом фонда было перечислено 10 рублей на помощь фонду.
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