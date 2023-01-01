Сеть магазинов косметики «Подружка»

1 июля 2021 года в сети магазинов косметики «Подружка» состоялась благотворительная акция «День добра»: 1 рубль с каждого чека был перечислен в фонд «Подари жизнь». Акция завершена!

Первого числа каждого месяца в «Подружке» проходит «День добра». В течение всего дня сеть перечисляет один рубль с чека на благотворительность. «Подари жизнь» стал первым фондом, с которым было реализовано сотрудничество. Все средства, собранные 1 июля, сеть перечислила на поддержку основной деятельности фонда. Спасибо!