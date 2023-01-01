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благотворительный фонд

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Сеть ортопедических салонов «Ладомед»

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С 1 марта 2012 года по январь 2013 года компания «Ладомед» провела благотворительную акцию в пользу фонда.

1 169 626 рублей

собрано за время проведения акции. Акция завершена.

Сеть ортопедических салонов «Ладомед» переводила 3% с каждой покупки ортопедических мячей и подушек торговой марки Gymnic, а также обуви Protetika на счет фонда. Акция продлилась почти год.

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