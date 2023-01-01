Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь по‑другому
Помогать, покупая

Смузи и чаи SimplyGreen

Поделиться:
SimplyGreen запускает благотворительную акцию в пользу подопечных фонда «Подари жизнь» в супермаркетах «Азбука вкуса».

Один рубль с продажи напитков SimplyGreen в супермаркетах «Азбука вкуса» будет перечислен в фонд «Подари жизнь». Акция продлится со 2 октября по 2 ноября 2023 года.

40 000 рублей

перечислено на 30 июля 2023 года

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari