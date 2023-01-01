Смузи и чаи SimplyGreen

Один рубль с продажи напитков SimplyGreen в супермаркетах «Азбука вкуса» будет перечислен в фонд «Подари жизнь». Акция продлится со 2 октября по 2 ноября 2023 года.
40 000 рублей
перечислено на 30 июля 2023 года
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Один рубль с продажи напитков SimplyGreen в супермаркетах «Азбука вкуса» будет перечислен в фонд «Подари жизнь». Акция продлится со 2 октября по 2 ноября 2023 года.
перечислено на 30 июля 2023 года
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