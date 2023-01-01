Смузи и чаи SimplyGreen

SimplyGreen запускает благотворительную акцию в пользу подопечных фонда «Подари жизнь» в супермаркетах «Азбука вкуса».

Один рубль с продажи напитков SimplyGreen в супермаркетах «Азбука вкуса» будет перечислен в фонд «Подари жизнь». Акция продлится со 2 октября по 2 ноября 2023 года.