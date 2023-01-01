Акция для клиентов Совкомбанк Страхование Жизни

Совкомбанк Страхование Жизни предоставила своим клиентам возможность отправить свои пожертвования в пользу фонда «Подари жизнь».

перечислено на 1 сентября 2023 года

Клиенты Совкомбанк Страхование Жизни могут пожертвовать добровольные суммы с помощью QR-кода или поручить страховой компании (галочка в заявлении) сделать перевод процента от взноса по договору, части выплат или любую произвольную сумму в пользу благотворительного фонда «Подари жизнь».

Акция продолжается с марта 2023 по март 2024 года.