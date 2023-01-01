Спешите делать добро с европейским ювелирным брендом Style Avenue
2 599 000 рублей
собрано в рамках акции. Акция завершена.
Style Avenue выпустил новую лимитированную коллекцию украшений ANGEL. Серебряные кулоны с цветным покрытием из эмали не смогли оставить равнодушными своих обладателей и стали запоминающимся подарком самым близким и любимым людям. Пусть этот ангел станет вашим талисманом и принесет много добра!
Все финансовые средства, полученные от продажи этой коллекции, поступили в наш фонд и были направлены в помощь тяжелобольным детям.