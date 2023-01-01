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благотворительный фонд

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Спешите делать добро с европейским ювелирным брендом Style Avenue

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Новая лимитированная коллекция украшений ANGEL продавалась в пользу подопечных фонда.

2 599 000 рублей

собрано в рамках акции. Акция завершена.

Style Avenue выпустил новую лимитированную коллекцию украшений ANGEL. Серебряные кулоны с цветным покрытием из эмали не смогли оставить равнодушными своих обладателей и стали запоминающимся подарком самым близким и любимым людям. Пусть этот ангел станет вашим талисманом и принесет много добра!

Все финансовые средства, полученные от продажи этой коллекции, поступили в наш фонд и были направлены в помощь тяжелобольным детям.

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