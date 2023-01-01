Спешите делать добрые дела с «Дарсил»

С 1 октября 2014 года компания «Дарсил» и фонд «Подари жизнь» запустили благотворительный проект «Поможем детям вместе».

Купив соус томатный классический ТМ КИНТО компании «Дарсил», Вы могли сделать доброе дело – 1 рубль с каждой купленной бутылочки с этикеткой о благотворительной акции перечислялся в помощь нашим подопечным. У всех любителей соусов и приправ компании Дарсил была возможность не просто наслаждаться великолепным вкусом и качеством продуктов, но и подарить детям надежду на здоровую жизнь. Именно такие продукты можно назвать действительно ценными.

Поможем детям ВМЕСТЕ!