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благотворительный фонд

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Спешите делать добрые дела с «Дарсил»

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С 1 октября 2014 года компания «Дарсил» и фонд «Подари жизнь» запустили благотворительный проект «Поможем детям вместе».

100 000 рублей

собрано в ходе акции. Акция завершена.

Купив соус томатный классический ТМ КИНТО компании «Дарсил», Вы могли сделать доброе дело – 1 рубль с каждой купленной бутылочки с этикеткой о благотворительной акции перечислялся в помощь нашим подопечным. У всех любителей соусов и приправ компании Дарсил была возможность не просто наслаждаться великолепным вкусом и качеством продуктов, но и подарить детям надежду на здоровую жизнь. Именно такие продукты можно назвать действительно ценными.

Поможем детям ВМЕСТЕ!

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