Страхование РЕСО

Каждый клиент РЕСО может пройти небольшой опрос, чтобы помочь детям.

Страховая компания «РЕСО-Гарантия» запускает благотворительную акцию для своих клиентов: пройдите персонифицированный опрос, который придет вам на электронную почту, и компания сделает пожертвование в пользу фонда «Подари жизнь». Одна заполненная анкета — 300 рублей в поддержку детей с тяжелыми заболеваниями.