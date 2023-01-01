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«АСКО-СТРАХОВАНИЕ»

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Часть средств от покупки страховых полисов с телемедициной перечислялась в фонд «Подари жизнь».

3 400 000 рублей

было собрано в ходе акции

С февраля 2019 года компания «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» перечисляла в адрес подопечных фонда часть прибыли от продажи полисов добровольного медицинского страхования с телемедициной «Опора» и «Мой ребенок».

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