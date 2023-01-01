3 400 000 рублей
было собрано в ходе акции
С февраля 2019 года компания «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» перечисляла в адрес подопечных фонда часть прибыли от продажи полисов добровольного медицинского страхования с телемедициной «Опора» и «Мой ребенок».
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было собрано в ходе акции
С февраля 2019 года компания «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» перечисляла в адрес подопечных фонда часть прибыли от продажи полисов добровольного медицинского страхования с телемедициной «Опора» и «Мой ребенок».
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