Страховая компания «Ренессанс Жизнь»

45 052 196 рублей
перечислено на 4 апреля 2022 года
Программа страхования «Подари жизнь» предоставляла возможность не просто приобрести финансовую защиту и поддержку для близких в случае непредвиденных ситуаций, но и помочь тем, кто сейчас нуждается в помощи.
Программу страхования «Подари жизнь» можно было приобрести в качестве дополнительной к программе страхования «Защита» (в любом офисе компании либо у агента СК «Ренессанс Жизнь»).
К преимуществам программы относится не только возможность оказать финансовую поддержку тяжелобольным детям, но и отсутствие дополнительного андеррайтинга по данной программе и административных издержек.