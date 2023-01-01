Страховая компания «Ренессанс Жизнь»

С 15 ноября 2013 года с каждых 100 рублей страховой премии по программе «Подари жизнь» компания перечисляла 94 рубля в пользу подопечных фонда.

Программа страхования «Подари жизнь» предоставляла возможность не просто приобрести финансовую защиту и поддержку для близких в случае непредвиденных ситуаций, но и помочь тем, кто сейчас нуждается в помощи.

Программу страхования «Подари жизнь» можно было приобрести в качестве дополнительной к программе страхования «Защита» (в любом офисе компании либо у агента СК «Ренессанс Жизнь»).

К преимуществам программы относится не только возможность оказать финансовую поддержку тяжелобольным детям, но и отсутствие дополнительного андеррайтинга по данной программе и административных издержек.

