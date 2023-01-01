Сумка-сюрприз «Искусство жить»

На создание этой серии сумок онлайн-магазин продуктов «Утконос» вдохновил окружающий мир. За последние месяцы все мы особенно ярко прочувствовали, что жизнь состоит из мелочей. Аромат кофе, пение птиц по утрам, любимая музыка — все это детали жизни. Важные мелочи.

Внутри сумок-сюрпризов «Искусство жить» — приятные и нужные мелочи. Отнеситесь к ним как к свежим краскам и новой палитре. Вы художник, и ваше искусство — жить. Сумки продавались в июле и августе 2020 в Утконос ОНЛАЙН.